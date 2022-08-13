Анна Щербакова: я даже сейчас не все двойные прыгну, забыла ощущения

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, как фигурист во время проката контролирует число оборотов прыжка.

«В воздухе мы не считаем обороты, потому что всё очень быстро происходит. Вначале мы изучаем двойные прыжки и запоминаем ощущения во время их исполнения. Затем изучаем тройные прыжки. Изначально ты изо всех сил вкручиваешься, и получается тройной прыжок. Затем постепенно привыкаешь, и те же самые движения становятся легче. Здесь всё идёт на ощущениях. Бывает такое, что после того, как приучаешься к тройным прыжкам, перестают получаться двойные, ты их перекручиваешь, потому что по привычке сильнее вкручиваешься в прыжок и немножко теряешься в ощущениях, но это обычно первое время. Я, например, даже сейчас не все двойные прыгну, потому что мы их не тренируем: забыла те самые ощущения, перекручиваю прыжки, прыгаю тройные и четверные. Так что, наверное, это прежде всего от ощущений и от того, что мы их постоянно тренируем, есть постоянный опыт исполнения этих элементов», — приводит слова Щербаковой сайт Образовательного центра «Сириус».