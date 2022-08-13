Анна Щербакова: фигурное катание — это не силовой вид, а совмещение спорта и искусства

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова объяснила, почему не может выбрать любимую тренировку.
Фигуристы тренируются не только на льду, но и в зале, занимаются хореографией и растяжкой.
«Важны абсолютно все занятия, потому что только симбиоз этих тренировок даёт необходимый результат. Фигурное катание – это не силовой вид спорта, в котором нужно сделать всё быстрее, выше и сильнее. Это совмещение спорта и искусства, поэтому у нас есть занятия по хореографии, классическому балету, современным танцам, чтобы больше владеть своим телом, экспериментировать и быть органичным в разных постановках на льду. Также очень важна общая и силовая физическая подготовка в зале. Это и закачка мышц, и выполнение всех прыжков, в зале можно поработать над группировкой, исправить некоторые ошибки, выучить что-то новое. Поэтому все тренировки в зале очень важные», — приводит слова Щербаковой сайт Образовательного центра «Сириус».
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