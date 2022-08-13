Маргарита Мамун ответила, хотела бы она поучаствовать на «Ледниковом периоде»

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун объяснила, почему в прошлом году не смогла принять участие в телепроекте «Ледниковый период».
«На самом деле да, я очень хотела, но я переоценила, к сожалению, свои возможности. Как многие могли видеть, на своих Олимпийских играх я выступала с замотанной левой ногой, которая мешала мне на протяжении всей карьеры. И в общем да, был энтузиазм. Но на пятое занятие, когда у меня, кстати, уже неплохо получалось и мне жутко нравилось, нога очень сильно начала беспокоить. После тренировки подруга практически несла меня до машины. Я снова вспомнила о своём предолимпийском сезоне, вспомнила, что такое физическая боль в суставе, в стопе и поняла, что продолжать я не смогу. Но, надеюсь, что я, может быть, смогу там поучаствовать. Учитывая, что я была на Олимпийских играх и в Токио, и в Пекине в качестве ведущей с Первым каналом, кто знает, может быть, я вернусь туда, но уже в другой роли», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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