Москвина рассказала о новой программе Бойковой и Козловского под музыку Рэя Чарльза

Российский тренер по фигурному катанию, шестикратная чемпионка СССР Тамара Москвина рассказала о новой короткой программе фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского, которые являются её подопечными. Пара выступила на мастер-классе Москвиной в Санкт-Петербурге под композицию Hit The Road Jack.



«Они откатали свою новую программу под музыку Рэя Чарльза, данную композицию выбирали они, Артур Минчук и Николай Морошкин (хореографы. – Прим. «Чемпионата»), а я одобрила. Так как программа сделана на большую площадку, а здесь площадка маленькая, им пришлось катать с оглядкой на борта. Местами было не развернуться. В целом я довольна», — приводит слова Москвиной ТАСС.



В 2020 году паре удалось завоевать золотую медаль чемпионата Европы. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине Козловский и Бойкова заняли лишь четвёртое место.