Маргарита Мамун поделилась впечатлениями от работы в фигурном катании

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала о работе на соревнованиях по фигурному катанию.



Мамун брала интервью у фигуристов в паузах между выступлениями.



«Я очень сильно переживала, когда впервые приехала в Челябинск на контрольные прокаты, потому что узнала я о своём внедрении туда за два дня до поездки. И я два дня не спала, изучая биографии всех наших фигуристов, а их так много: это не как в художественной гимнастике, где две-три личницы — первые номера — и шесть человек из групповых упражнений. Там целая-целая команда. Но мне очень понравилось, я увидела очень большое сходство между нашими видами спорта.



На Олимпийских играх в Пекине я некоторые моменты и детали подмечала и задавала тысячу, возможно, глупых вопросов Алине (Загитовой) и Жене (Медведевой). Например, «Вот там у Нэйтана Чена чёрные лезвия на коньках, это его фишка?» Они такие: «Да, это его фишка» (улыбается). Или ещё что-то: «А какие костюмы?», «А какая музыка?»



Много переплетений в наших видах спорта. Я сама начинала с фигурного катания, хоть и один месяц, когда мне было пять лет, до того, как я пришла в художественную гимнастику. Но, мне кажется, что это тоже мой вид спорта, мне он очень нравится. Это один из немногих видов спорта, за которыми я слежу и следила до того, как начала работать в нём», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.