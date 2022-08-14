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Роднина прокомментировала информацию о том, что Загитова может возобновить карьеру

Роднина прокомментировала информацию о том, что Загитова может возобновить карьеру
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая советская фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что победительница ОИ-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова может вернуться в большой спорт.

«Возвращение Загитовой в фигурное катание возможно только ради пиара. Будет очередное шоу, но в уже в рамках профессиональных соревнований. Если она этого хочет, то пожалуйста. Но это уже не спорт», — приводит слова Родниной Sport24.

Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Алина сейчас учится на факультете журналистики, участвует в ледовых шоу. Загитова помимо победы на Олимпиаде становилась чемпионкой мира и Европы, победительницей финала Гран-при, чемпионкой России.

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