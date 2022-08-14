Константинова ответила на острые комментарии после поздравления «Зенита» словами кричалки

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, ответила на острые комментарии в социальных сетях. Ранее она опубликовала пост, в котором поздравила санкт-петербургский «Зенит» с победой словами известной кричалки: «Оп, давай-давай! Доминируй, унижай!»
«Хоть бы раз в фигурном катании сама доминировала», — написал один из пользователей. «Ну извините, нашу конкуренцию не сравнивайте», — ответила Константинова.
«Что-то я вас не видел на сборах ЦСКА. Или там только хорошие фигуристки были», — прокомментировал другой пользователь. «Там были лучшие из лучших», — ответила фигуристка.
«Игоряна с сухарём», — написала Станислава под эмодзи с дизлайком от пользователя.
«Даже не знаю такую фигуристку. Наверное, в раздевалку приводят после игр, в душевую — там и унижают», — написал пользователь. «Могу в следующий раз с собой захватить. Какой ужас вы пишете, конечно...» — ответила фигуристка.
Напомним, сине-бело-голубые в домашнем матче обыграли московский ЦСКА (2:1) в рамках пятого тура РПЛ сезона-2022/2023.
22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017).
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