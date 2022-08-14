Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов объявили о завершении профессиональной карьеры.

«Мы будем развиваться дальше как профессионалы. Продолжим выступать в различных шоу. Со временем станет ясно, что именно ждёт нас впереди», — приводит слова Кацалапова журнал ОК!..

Позднее, порталу Sport24 информацию о завершении карьеры дуэта Синициной и Кацалапова подтвердил их многолетний наставник Александр Жулин.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также выиграли чемпионат мира 2021 года, который прошёл в Стокгольме (Швеция), и дважды чемпионат Европы.