Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили карьеру
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Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов объявили о завершении профессиональной карьеры.
«Мы будем развиваться дальше как профессионалы. Продолжим выступать в различных шоу. Со временем станет ясно, что именно ждёт нас впереди», — приводит слова Кацалапова журнал ОК!..
Позднее, порталу Sport24 информацию о завершении карьеры дуэта Синициной и Кацалапова подтвердил их многолетний наставник Александр Жулин.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов являются серебряными призёрами Олимпийских игр 2022 года в Пекине (Китай). Фигуристы также выиграли чемпионат мира 2021 года, который прошёл в Стокгольме (Швеция), и дважды чемпионат Европы.
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