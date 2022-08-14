Тарасова прокомментировала новость, что Синицина и Кацалапов завершили карьеру

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на появившуюся новость*, что чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов завершили профессиональную карьеру.

«Скажу честно, решение стало неожиданным. Конечно, могли ещё дальше кататься. Видимо, они себе нашли сейчас лучшую работу, более интересную… Например, выступать в шоу Навки, что они сейчас и делают с большим успехом», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

27-летняя Синицина и 31-летний Кацалапов образовали дуэт в начале сезона-2014/2015. Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.

* — После выхода новости Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры.