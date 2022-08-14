Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении карьеры

Российский танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов опровергли информацию о завершении профессиональный карьеры.

«Мы таких заявлений не делали», «Мы ни о чём не объявляли», — написали фигуристы в своих социальных сетях.

«Мои слова выдрали из контекста старого (!) интервью, спровоцировали этим тренера и вытащили из него комментарий. Всё. Не было никаких заявлений. Всем спасибо», — объяснил позднее Кацалапов в своём телеграм-канале.

Отметим, что ранее наставник фигуристов Александр Жулин подтвердил журналистам информацию об уходе подопечных из спорта.

27-летняя Синицина и 31-летний Кацалапов образовали дуэт в начале сезона-2014/2015. Первую крупную награду они завоевали в 2019 году — серебряную медаль чемпионата мира в Сайтаме (Япония). В следующем сезоне они стали чемпионами Европы, а в 2021 году — чемпионами мира. На Олимпийских играх — 2022 в Пекине (Китай) подопечные Жулина завоевали серебряные награды в личных соревнованиях, уступив лишь французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону, а также золото в командном турнире.