«Не только отдыхаем». Туктамышева показала свой коронный прыжок

Чемпионка мира 2015 года, российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала новое видео, на котором она исполнила тройной аксель. Спортсменка находится на сборе в Куршевеле (Франция) со 2 августа.



«Мы тут не только отдыхаем, иногда ещё чуть-чуть тренируемся», – подписала видео Елизавета Туктамышева в социальной сети.



Елизавета Туктамышева – воспитанница Алексея Мишина, чемпионка мира и Европы 2015 года. В сезоне-2021/2022 Туктамышева заняла седьмое место на чемпионате России и не смогла отобраться на чемпионат Европы и Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай). 25-летняя спортсменка, коронным прыжком которой является тройной аксель, освоила четверной тулуп и намерена продолжать спортивную карьеру.