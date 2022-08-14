«Это большая поддержка ребятам». Авербух — о роли шоу для фигуристов

Призёр Олимпийских игр, хореограф, знаменитый фигурист и продюсер Илья Авербух рассказал о роли шоу «Чемпионы» для фигуристов.
«Я думаю, что шоу — это, конечно, большая поддержка ребятам и с точки зрения мотивации продолжать работать, и с точки зрения ощущения любви зрителей, и с точки зрения материальной. Фигуристы всегда были счастливы кататься в шоу — это была дополнительная история. Сейчас ледовые шоу имеют ещё и социальный характер с точки зрения поддержки наших чемпионов. Поэтому в моём шоу «Чемпионы», которое проходило в Сочи, такое количество спортсменов-любителей, среди которых был Марк Кондратюк, Александра Степанова/Иван Букин, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Аня Щербакова и Дима Алиев. Я стараюсь по максимуму поддерживать молодую нашу команду, при этом сохраняя свой состав участников великих чемпионов Алексея Ягудина, Татьяны Тотьмяниной, Оксаны Домниной и многих других. Часть сборной катается у Тани Навки, но у меня, наверное, большая часть сборной. Я стараюсь максимально поддерживать ребят, приглашаю их, и тем самым даю возможность выступать и зарабатывать», — сказал Авербух в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
Полное эксклюзивное интервью с Ильёй Авербухом читайте на «Чемпионате».
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