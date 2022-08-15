Охрана Анны Щербаковой устроила конфликт с журналистом

Представители охраны, сопровождающие олимпийскую чемпионку 2022 года в женском одиночном катании россиянку Анну Щербакову, вступили в конфликт с журналистом Дмитрием Кузнецовым. Инцидент случился во время отъезда фигуристки с открытой тренировки в Москве.

На видео, которое опубликовал сам журналист, представители охраны требуют от него прекратить съёмку. Дмитрий отказывается, ссылаясь на то, что в общественном месте это не запрещено. После этого один из охранников толкает журналиста, а затем пытается забрать камеру.

Напомним, Щербакова вчера, 14 августа, проводила зарядку в Центральном выставочном зале «Манеж». После этого была часовая автограф-сессия. Болельщики, которые не успели получить памятную роспись, ждали спортсменку у выхода. С мероприятия она вышла в сопровождении нескольких сотрудников охраны зала.

На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.