Аделина Сотникова — жителям Луганска: спасибо вам за вашу любовь! Мы с вами, мы — Россия!

В Луганской Народной Республике (ЛНР) прошёл Фестиваль спорта, в котором приняли участие 26-летняя Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, и другие звёзды российского спорта.

Показательные выступления Сотниковой прошли на ледовой арене в одной из спортивных школ Луганска, где олимпийская чемпионка также встретилась с жителями республики. На встречу с фигуристкой во дворце спорта «Юность» в одной из детско-юношеских школ Луганска пришли около 50 человек – начинающих спортсменов.

«Спасибо за вашу любовь! Мы с вами, мы – Россия! За дни пребывания в Луганске мы чувствуем исходящую от вас мотивацию», — сказала Аделина.

Напомним, Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде, где она опередила по сумме короткой и произвольной программ кореянку Ким Ён А и итальянку Каролину Костнер. Также на счету россиянки – серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.