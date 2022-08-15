Константинова: возможно, буду работать за границей

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, заявила, что не будет в следующем сезоне принимать участие в соревнованиях. Спортсменка не исключила вариант работы за границей.

«Пока учусь в университете, о тренерской деятельности задумывалась, но для этого нужно приобрести опыт и знания. Программы ставлю, я берусь за любую постановочную работу. Что касается продолжения карьеры, то в следующем сезоне выступать точно не буду. Пока я остаюсь в Санкт-Петербурге. Есть много предложений о работе. Возможно, буду работать за границей», — цитирует Константинову «Матч ТВ».

22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.