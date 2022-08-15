«Матчи «Зенита» заряжают меня». Константинова рассказала, почему поздравила клуб кричалкой

Российская фигуристка Станислава Константинова, выступающая в женском одиночном катании, объяснила, почему опубликовала в соцсетях пост с поздравлением «Зенита» словами известной кричалки. Сине-бело-голубые одержали победу в матче с ЦСКА в рамках 5-го тура РПЛ сезона-2022/2023.

«Я фанатка питерского клуба, я родилась в Санкт‑Петербурге, выросла здесь, за «Зенит» ещё болеет мой папа. Не могу сказать, что всегда была фанатом футбола, но люблю ходить на стадион и болеть за родную команду. Матчи «Зенита» заряжают меня.

На самом деле было неожиданно столкнуться с большим количеством негативных комментариев. Я поделилась впечатлениями от матча, выложила фотографию и подписала её текстом фанатской кричалки. Кричалку я не сама придумала, выбрала одну из самых безобидных. Мне было неприятно видеть не самые лестные комментарии. Со своей стороны я никогда не допускаю неуважительное отношение к клубам, болельщикам и спортсменам. Ничего такого я не написала, просто болею за «Зенит», — цитирует Константинову «Матч ТВ».

22-летняя Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), а также медалистка «челленджеров»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018). Также она серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.