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«В мире — пусть без нас уж плачут». Леонова — об отстранении российских фигуристов

«В мире — пусть без нас уж плачут». Леонова — об отстранении российских фигуристов
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Ударит ли отстранение наших фигуристов от международных турниров по развитию фигурного катания в России и в мире? Я бы не сказала. У нас, например, проходят наборы в группы по фигурному катанию, и дети приходят, идут кататься. Желающие всё равно есть. Дети хотят быть как Валиева, Загитова, Медведева. Всё это есть. А то, что нет соревнований: наша федерация фигурного катания придумала столько стартов, что будет даже ещё интереснее. А в мире — пусть без нас уж плачут. Интереса, наверное, такого не будет», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Читайте полное интервью с Алёной.

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