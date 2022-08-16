«В мире — пусть без нас уж плачут». Леонова — об отстранении российских фигуристов

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказалась об отстранении российских фигуристов от международных соревнований.

«Ударит ли отстранение наших фигуристов от международных турниров по развитию фигурного катания в России и в мире? Я бы не сказала. У нас, например, проходят наборы в группы по фигурному катанию, и дети приходят, идут кататься. Желающие всё равно есть. Дети хотят быть как Валиева, Загитова, Медведева. Всё это есть. А то, что нет соревнований: наша федерация фигурного катания придумала столько стартов, что будет даже ещё интереснее. А в мире — пусть без нас уж плачут. Интереса, наверное, такого не будет», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Читайте полное интервью с Алёной.