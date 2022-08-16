Алёна Леонова ответила, кто будет доминировать в фигурном катании в отсутствие россиян

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова ответила на вопрос о том, кто будет доминировать в фигурном катании в отсутствие россиян.

«Кто будет доминировать на международной арене в новом сезоне с учётом того, что, помимо россиян, не будет Чена, Ханю, Пападакис/Сизерона? Японцы. Есть же другие мальчики. Юма Кагияма — молодой парень, вообще суперперспективный и очень сильный. Мне кажется, что в следующем сезоне он выиграет всё подряд. Дай бог, чтобы здоровье было. Сёма Уно продолжает кататься. У девчонок тоже японки, а недавно читала какие-то статьи, что то ли в Америке, то ли в Азии девчонки учат тройные аксели, четверные, выполняют их на каких-то местечковых соревнованиях. Будет интересно посмотреть, что там, какие-то новые имена, новые звёзды — это тоже круто. Что будет в танцах без Пападакис и Сизерона, наверное, самое неожиданное и интересное!» — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

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