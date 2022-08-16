«Главное, чтоб девочки доживали до этого уровня». Леонова — о поднятии возрастного ценза
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Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказала своё мнение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.
«Поднятие возрастного ценза действительно затормозит прогресс, но, с другой стороны, я всегда за женское одиночное катание, а новый возрастной ценз в первую очередь касается этого вида. Конечно, видно, когда катается юниорка и когда катается взрослая женщина, которая уже прожила всё, что можно. В данной ситуации главное, чтобы девчонки, которые теперь будут позже выходить во взрослые, просто доживали до этого уровня. Но я думаю, что их тренеры сделают для этого всё возможное», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.
Читайте полное интервью с Алёной.
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