«Главное, чтоб девочки доживали до этого уровня». Леонова — о поднятии возрастного ценза

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова высказала своё мнение о поднятии возрастного ценза в фигурном катании.

«Поднятие возрастного ценза действительно затормозит прогресс, но, с другой стороны, я всегда за женское одиночное катание, а новый возрастной ценз в первую очередь касается этого вида. Конечно, видно, когда катается юниорка и когда катается взрослая женщина, которая уже прожила всё, что можно. В данной ситуации главное, чтобы девчонки, которые теперь будут позже выходить во взрослые, просто доживали до этого уровня. Но я думаю, что их тренеры сделают для этого всё возможное», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Читайте полное интервью с Алёной.