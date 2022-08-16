«Не видела никакого буллинга». Леонова — о конфликте Нугумановой со штабом Рукавицына

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова прокомментировала конфликт фигуристки Елизаветы Нугумановой с тренерским штабом.

«Замечала ли когда-нибудь, что к Нугумановой как-то не так относятся? На моей памяти, когда я присутствовала на тренировках, а я до последнего месяца ходила на них, уже с большим животом, но приходила и смотрела, так вот, я, честно, никакого давления, как говорят, буллинга, не видела, этого ничего не было. Все замечания, которые делал Евгений Владимирович, были по делу.



Зачем Нугумановой этот скандал? Ну, нужно посмотреть, как это будет дальше, посмотрим, ударит ли это по ней или нет. Конечно, некоторые думают, что «чёрный» пиар — это тоже пиар, но всё-таки, наверное, не в этот раз.



Почему большинство людей в мире фигурного катания находятся на стороне тренера? Многие писали, что дело в авторитете, потому что он взрослый человек. Тем более ситуация в принципе из ряда вон выходящая. Мне кажется, прочитав любое интервью Елизаветы, можно понять, что там настолько мало правды, поэтому, естественно, ты хочешь верить взрослому человеку», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Читайте полное интервью с Алёной.