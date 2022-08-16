Леонова: в день произвольной программы девочек на Олимпиаде я была одной ногой в роддоме

Серебряный призёр чемпионата мира по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала, где была в день произвольной программы девушек на Олимпиаде.

«Каково это, когда твои программы катают на Олимпиаде? Я очень-очень обрадовалась, когда узнала эти новости, что Настя (Губанова) поедет на чемпионат Европы, потом узнала, что она едет с моими программами на Олимпиаду. Для меня это был шок! Я никак не ожидала. Но была за неё очень рада, знаю, что она к этому шла, и хорошо, что этого добилась. Но честно скажу, что волновалась ещё и на самом-самом первом её старте, когда она ездила на Finlаndia Trophy в начале сезона. И особенно, конечно, волновалась, когда она была на Олимпиаде, тем более как раз в день произвольной у девочек, я, можно сказать, была одной ногой в роддоме. Я очень сильно переживала. Чуть не родила на месте! (смеётся) Но всё сложилось хорошо, я успела посмотреть выступление Анастасии и уже буквально на последней разминке уехала в роддом. Конечно, когда твои программы катают на главных стартах, волнение всегда присутствует», — заявила Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

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