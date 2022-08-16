«Туктамышева будет в первых номерах». Алёна Леонова — о фаворитах нового сезона

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова высказала мнение о фаворитах нового сезона.

«Покажет ли Туктамышева четверной в новом сезоне? Этот сезон, как мы знаем, будет очень странный, наших спортсменов не допустят до международных стартов, и мне кажется, что этот сезон по нервам будет легче. Всё-таки все соревнования будут проходить в России, и, думаю, спортсмены будут свободнее кататься, им не нужно будет зацикливаться. Они будут более раскованные, будут кайфовать, поэтому, думаю, Лиза должна показать что-то новое.



Кто станет главным фаворитом в новом сезоне?

Думаю, что Лиза и станет. По-моему, уже должен настать её час. Сейчас мы не знаем, что будет с нашими девчонками, некоторые в шоу катаются, неизвестно будут ли они выступать на этих соревнованиях. А Лиза, мне кажется, она прямо так усиленно готовится к этому сезону, судя по её соцсетям и видео с тренировок. Думаю, она серьёзно настроена и будет в первых номерах», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Полное интервью с серебряным призёром читайте здесь.