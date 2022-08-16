Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова рассказала о перспективах Косторной вернуться в спорт после операции.

«Реально ли Косторной вернуться сильнее после операции? По поводу Алёны Косторной — не знаю, очень неубедительны были её последние соревнования. Я помню, что у неё было много травм, и очень надеюсь, что она наконец нашла своего тренера, нашла свой тренерский штаб. Если у них всё сложится и если она восстановится после операции и тех переломов, которые у неё были, то я буду только рада, потому что наблюдать за её катанием — это удовольствие. Сейчас ей предстоит конкурировать лишь с нашими девчонками, поэтому придётся очень постараться, ведь все наши девочки прыгают элементы ультра-си. Придётся трудиться, вновь зарабатывать авторитет, вновь подниматься.



Но, конечно, это всегда плюс, когда спортсмен, преодолевая какие-то трудности, через травмы, операции возвращается обратно. И самое главное, чтобы возвращение было оправданным, чтобы оно было ярким. Думаю, она сама решит для себя, что будет делать после операции, ведь мы не знаем, какого рода операция, насколько она будет тяжёлая. Хотя, безусловно, после операции будет два выбора: либо восстанавливаться и становиться реально сильнее, чем ты был, либо пробовать себя в чём-то другом», — сказала Леонова в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дарье Кирюхиной.

Полное интервью с Алёной читайте здесь.