Анна Щербакова сообщила, что перенесёт операцию на колене

Олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что ей предстоит перенести операцию.

«Профессиональный спорт – это максимальная самоотдача. К сожалению, давняя травма колена не даёт мне тренироваться в полную силу.



Через несколько дней мне предстоит операция. Но я уверена, всё будет хорошо», – написала Щербакова в социальных сетях.

18-летняя Анна Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. На Олимпиаде 2022 года в Токио (Япония) Анна оказалась сильнее своей соотечественницы Александры Трусовой и японки Каори Сакамото, ставших второй и третьей соответственно. Ещё одна россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.