Татьяна Тарасова отреагировала на новость о предстоящей операции Анны Щербаковой

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала новость о предстоящей операции Анны Щербаковой.

«Я думаю, что она едет в то место, где хорошо делают операцию спортсменам — в Германию. Самая большая надежда сейчас, что ей хорошо сделают операцию. Желаю, чтобы она поскорее из неё вышла, чтобы всё шло своим путём. Конечно, она восстановится. Все восстанавливаются и приступают опять к тренировкам. Я желаю теперь ей успехов в этом деле», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

18-летняя Анна Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании. Фигуристка занимается под руководством заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.