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Олимпийский чемпион Нэйтан Чен снялся для спецвыпуска журнала Harper's Bazaar

Олимпийский чемпион Нэйтан Чен снялся для спецвыпуска журнала Harper's Bazaar
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Олимпийский чемпион 2022 года в одиночном фигурном катании американец Нэйтан Чен снялся для спецвыпуска журнала Harper's Bazaar, посвящённого молодым талантливым людям до 30 лет.

«Слово «икона» означает того, кто не останавливается ни перед чем, чтобы достичь своих целей и желаний. Мне удалось встретиться с одним из моих кумиров всех времён, Мишель Кван. Она была первопроходцем среди фигуристов азиатско-американского происхождения и действительно проделала огромную работу для будущих поколений.

Нэйтан Чен

Нэйтан Чен

Фото: официальный сайт журнала Harper's Bazaar

Я чувствую себя культовым, когда нахожусь на льду. Я хочу просто делать всё, что в моих силах, в каждый конкретный день и продолжать двигаться дальше, стараясь не думать слишком много об этих грандиозных вещах и просто оставаться в настоящем моменте», – приводит слова Нэйтана официальный сайт журнала.

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