Плющенко — об операции Щербаковой: скорейшего выздоровления. Аня — великая спортсменка

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко пожелал Анне Щербаковой скорейшего выздоровления после операции на колене.

«Здоровья! Конечно, я желаю Анне здоровья. А как же? Пускай всё пройдёт хорошо. Скорейшего выздоровления. Щербакова — великая спортсменка», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня, 16 августа, олимпийская чемпионка Игр-2022 в женском одиночном катании Анна Щербакова в своих социальных сетях сообщила, что ей предстоит перенести операцию. Фигуристка будет прооперирована в Германии, куда отправится 17 августа.

18-летняя Анна Щербакова также является чемпионкой мира 2021 года и трёхкратной чемпионкой России в женском одиночном катании.