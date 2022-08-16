Роднина высказалась о предстоящей операции Щербаковой

Трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на новость о том, что победительнице Игр-2022 в женском одиночном катании Анне Щербаковой предстоит операция на колене.

Из-за восстановления после операции 18-летняя Щербакова пропустит половину сезона-2022/2023. Однако российские фигуристы до конца года отстранены от участия в международных соревнованиях и не включены в состав участников серии Гран-при.

«Пропустит часть сезона? Мы до января месяца не допущены ни до одних соревнований. Может ли это отразиться на её карьере? Всё может быть, я не врач, а гадать на кофейной гуще мы не будем. Желаю ей здоровья. Только обидно, что в таком раннем возрасте уже начинаются такие травмы, которые требуют хирургического вмешательства», — приводит слова Родниной «Спорт-экспресс».

Ранее сегодня Щербакова сообщила, что в ближайшие дни перенесёт операцию на колене, так как давняя травма не даёт ей полноценно тренироваться.