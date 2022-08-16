Стефан Ламбьель: очень хотел бы, чтобы у фигуристов было больше свободы

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2006, двукратный чемпион мира (2005, 2006), швейцарский фигурист и тренер Стефан Ламбьель высказался о новых правилах в фигурном катании.
Изменена система оценивания программ – из пяти компонентов (навыки катания, связующие элементы, представление, интерпретация музыки, композиция) оставили три — представление и интерпретацию музыки объединили в «презентацию», а связующие элементы убрали.
«Я принимаю изменения и играю по правилам, но, конечно, если хорошенько задуматься об этом, я бы многое сделал по-другому. Я бы всё поменял. Я думаю, что эта система плоха и они пытаются исправить какие-то мелкие недочёты, но, когда ваша система неудачная, небольшие изменения не сделают её лучше, вам нужно менять всю систему.
Мы должны поощрять фигуристов быть более свободными, а система этого не даёт, и в итоге у них всё меньше и меньше свободы со всеми этими специфическими правилами. И проблема в том, что вы наблюдаете, как все делают одно и то же, и ни у кого нет возможности быть оригинальным. Мы говорим об оригинальности, артистизме и прочем, но не даём свободы делать это, а лишь делаем правила более строгими. Для меня слишком многое не имеет смысла — например, это должно выглядеть сложно, но в то же время быть выполнено легко и без усилий. Ну вот как это оценивать? Для меня вся система ошибочна в том плане, что в ней нет смысла — я люблю эстетику этого спорта, его творческую сторону, и я очень хотел бы, чтобы у фигуристов было больше свободы быть теми, кто они есть», — приводит слова Ламбьеля Sport.ua.
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