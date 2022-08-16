Стефан Ламбьель рассказал о сотрудничестве с юной украинской фигуристкой

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2006, двукратный чемпион мира (2005, 2006), швейцарский фигурист и тренер Стефан Ламбьель рассказал, как начал сотрудничество с 11-летней украинской фигуристкой Любовью Жолобовой.
Семья девочки переехала из Украины в Швейцарию в марте.
«Мы получили электронное письмо от подруги семьи Жолобовых с просьбой о поддержке, и, конечно, я очень беспокоился о ситуации — не только о Любиной, но и обо всех остальных в этом кризисе. Здесь я мало что могу сделать, но, конечно, когда я знаю, что разрушается так много жизней, я чувствую, что должен сделать всё возможное, чтобы помочь. И вот я получил этот запрос о переезде семьи Любови, и я подумал, что это была бы хорошая среда для них, что они будут здесь в безопасности и чтобы девочка могла тренироваться, продолжать мечтать и заниматься тем, что ей так нравится. Для меня было важно помочь ей и её семье. Я хотел бы сделать гораздо больше, но у меня есть предел, и я надеюсь, что многие люди поддержат ещё многих, и что это очень скоро закончится, и мы снова сможем обрести мир», — приводит слова Ламбьеля Sport.ua.
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