Анна Щербакова пригласила Александра Большунова в программу Нагорного «Обмен спортом»

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова пригласила в очередной выпуск программы «Обмен спортом» на YouTube-канале Никиты Нагорного обладателя трёх золотых наград Игр-2022 лыжника Александра Большунова.

По традиции программы следующего участника называет предыдущий гость. В программе олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Нагорного уже побывали фигуристки Щербакова и Евгения Медведева, а также многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины. Гости обучают Никиту своему виду спорта, а он их – спортивной гимнастике.

«Сан Саныч, будем искренне рады видеть вас в нашей рубрике, тем более когда вам передаёт эстафету с вами вместе выступавшая олимпийская чемпионка», — завершил выпуск «Обмена спорта» с Щербаковой ведущий Нагорный.

Щербакова и Большунов стали единственными членами российской команды, завоевавшими на Играх в Пекине личные золотые медали. Программа «Обмен спортом» выходит по вторникам. Следующий выпуск должен быть 23 августа.