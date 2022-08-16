«А почему нет?» Тренер Ласицкене — о возможности научить Трусову прыжкам в высоту

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, ответил на вопрос о том, смог ли бы он научить своему виду спорта серебряного призёра Игр-2022 в женском одиночном катании фигуристку Александру Трусову.

Трусова, на Олимпиаде в Пекине приземлившая в произвольной программе пять прыжков в четыре оборота, в межсезонье поучаствовала в соревнованиях по прыжкам в длину и потренировалась прыгать с шестом.

«Научил бы прыгать в высоту Сашу Трусову? Ну а почему нет? Талантливый человек — он обычно талантлив во всём. Понятно, что в подготовку фигуристов заложены совершенно другие стереотипы, но научить можно всех. Просто для каждого будет свой потолок», — приводит слова Габриляна RT.