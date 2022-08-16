Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«А почему нет?» Тренер Ласицкене — о возможности научить Трусову прыжкам в высоту

«А почему нет?» Тренер Ласицкене — о возможности научить Трусову прыжкам в высоту
Комментарии

Геннадий Габрилян, тренер олимпийской чемпионки в прыжках в высоту Марии Ласицкене, ответил на вопрос о том, смог ли бы он научить своему виду спорта серебряного призёра Игр-2022 в женском одиночном катании фигуристку Александру Трусову.

Трусова, на Олимпиаде в Пекине приземлившая в произвольной программе пять прыжков в четыре оборота, в межсезонье поучаствовала в соревнованиях по прыжкам в длину и потренировалась прыгать с шестом.

«Научил бы прыгать в высоту Сашу Трусову? Ну а почему нет? Талантливый человек — он обычно талантлив во всём. Понятно, что в подготовку фигуристов заложены совершенно другие стереотипы, но научить можно всех. Просто для каждого будет свой потолок», — приводит слова Габриляна RT.

«Всё, переходи в лёгкую атлетику!» Трусова отлично дебютировала в прыжках в длину «Всё, переходи в лёгкую атлетику!» Трусова отлично дебютировала в прыжках в длину
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022