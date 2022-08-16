«Очень переживаю, страшно». Трусова — о четверных прыжках Кондратюка

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова побывала на тренировке группы Светланы Соколовской, где занимается её молодой человек Марк Кондратюк.
В ходе занятия Трусова поделилась впечатлениями от тренировки.
«Кто у нас на тренировках музыкой заведует? Даниил Маркович. Мне проще просто прыгать в тишине или под какую-то фоновую музыку.
Переживаю ли, когда Марк заходит на четверные? (Кивает). Очень переживаю, страшно. А почему, когда сама захожу, не страшно? Я контролирую там. А здесь — нет.
Старается ли Марк больше, когда я на тренировке? Говорит, что да (улыбается). Наверное, не знаю», — рассказала Трусова в сюжете Первого канала.
В произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине Трусова приземлила пять четверных прыжков.
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