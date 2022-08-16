Синицина и Кацалапов рассказали, как изменилась их жизнь после помолвки

Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов рассказали, как изменилась их жизнь после помолвки.

Синицина и Кацалапов вместе катаются уже восемь лет. Предложение руки и сердца Виктории Никита сделал в начале лета этого года.

«В принципе, после этого события у нас особо ничего не поменялось. Что до помолвки, что после мы продолжаем регулярно работать, тренироваться вместе и делаем это с удовольствием», — приводит слова Синициной Собака.ru.

«Нам всегда было комфортно и здорово делать что-то вместе. При этом вне льда мы не находимся друг с другом 24 на 7, и у каждого есть свои дела, своё личное пространство. Мы не надоедаем друг другу, а иногда даже успеваем соскучиться», — сказал Кацалапов.