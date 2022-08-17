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Александра Трусова получила водительское удостоверение. Фото

Александра Трусова получила водительское удостоверение. Фото
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Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании 18-летняя российская фигуристка Александра Трусова получила водительское удостоверение. Об этом спортсменка сообщила в социальных сетях.

Также Трусова является бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы.

Напомним, в июне 2022 года Александра Трусова выступила в юниорском турнире в прыжках в длину в рамках Недели лёгкой атлетики в Москве. Она совершила четыре попытки и показала результат 4,19 м (победительница соревнований Светлана Антошина (Брянск) прыгнула на 6,09 м). Это позволило Трусовой выполнить второй юношеский разряд. Он даётся за прыжок на 4,00 м. До первого юношеского разряда российской спортсменке не хватило 11 см. Этот разряд даётся за прыжок на 4,30 м.

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