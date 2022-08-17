Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию, которые пройдут на базе в подмосковном Новогорске с 18 по 30 августа.
Первыми свои программы покажут юноши и девушки, выступающие в одиночном катании. Затем перед судьями и специалистами предстанут спортивные пары. Завершат показы танцевальные дуэты.
Контрольные прокаты юниорской сборной России (Новогорск)
18 августа, четверг
15:15 — юноши, короткая программа
17:00 — девушки, короткая программа
19 августа, пятница
14:00 — юноши, произвольная программа
16:00 — девушки, произвольная программа
24 августа, среда
16:30 – спортивные пары, короткая программа
25 августа, четверг
16:00 — спортивные пары, произвольная программа
29 августа, понедельник
15:00 – танцевальные дуэты, ритм-танец
30 августа, вторник
15:00 — танцевальные дуэты, произвольный танец
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