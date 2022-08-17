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Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию

Расписание контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию
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Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию, которые пройдут на базе в подмосковном Новогорске с 18 по 30 августа.

Первыми свои программы покажут юноши и девушки, выступающие в одиночном катании. Затем перед судьями и специалистами предстанут спортивные пары. Завершат показы танцевальные дуэты.

Контрольные прокаты юниорской сборной России (Новогорск)
18 августа, четверг

15:15 — юноши, короткая программа
17:00 — девушки, короткая программа

19 августа, пятница

14:00 — юноши, произвольная программа
16:00 — девушки, произвольная программа

24 августа, среда

16:30 – спортивные пары, короткая программа

25 августа, четверг

16:00 — спортивные пары, произвольная программа

29 августа, понедельник

15:00 – танцевальные дуэты, ритм-танец

30 августа, вторник

15:00 — танцевальные дуэты, произвольный танец

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