Стало известно расписание контрольных прокатов юниорской сборной России по фигурному катанию, которые пройдут на базе в подмосковном Новогорске с 18 по 30 августа.

Первыми свои программы покажут юноши и девушки, выступающие в одиночном катании. Затем перед судьями и специалистами предстанут спортивные пары. Завершат показы танцевальные дуэты.

Контрольные прокаты юниорской сборной России (Новогорск)

18 августа, четверг

15:15 — юноши, короткая программа

17:00 — девушки, короткая программа

19 августа, пятница

14:00 — юноши, произвольная программа

16:00 — девушки, произвольная программа

24 августа, среда

16:30 – спортивные пары, короткая программа

25 августа, четверг

16:00 — спортивные пары, произвольная программа

29 августа, понедельник

15:00 – танцевальные дуэты, ритм-танец

30 августа, вторник

15:00 — танцевальные дуэты, произвольный танец