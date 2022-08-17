«Санкт-Петербург прекрасен всегда!» Тарасова посетила тренировку группы Рукавицына

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова продолжает посещать тренировки ведущих школ фигурного катания страны. На сей раз специалист отправилась в Санкт-Петербург, где побывала на занятиях группы Евгения Рукавицына. Об этом Тарасова сообщила в своих соцсетях, опубликовав фото с чемпионом Европы – 2020 в мужском одиночном катании Дмитрием Алиевым.
«Санкт-Петербург прекрасен всегда! Рада, что побывала у вас в гостях, ребята», — подписала снимок Тарасова.
Фото: Личный архив Татьяны Тарасовой
Ранее Тарасова побывала на тренировках у Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе, Александра Жулина и других.
Напомним, Тарасова поддержала Рукавицына в конфликте с фигуристкой Елизаветой Нугумановой, не поверив в предъявленные спортсменкой обвинения в угрозах и травле со стороны наставника.
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