«Счастье в мгновениях». Камила Валиева показала кадры новой фотосессии

Олимпийская чемпионка в команде Камила Валиева показала кадры новой фотосессии. Фигуристка с подругой позирует во время прогулки по побережью. На Камиле объёмный голубой костюм из хлопка, надетый поверх белого топа.
«Счастье в мгновениях», — подписала снимки Валиева.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Камилы Валиевой.
В первом взрослом сезоне Валиева выиграла чемпионаты России и Европы, попутно переписав на себя все три лучших достижения по набранным баллам – в короткой, произвольной и по сумме двух программ.
На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир, после чего стало известно, что допинг-проба фигуристки, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Награждение было отложено до окончания расследования, которое должно быть завершено в ближайшие дни.
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