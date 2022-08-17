Дмитрий Алиев — Татьяне Тарасовой: ваша поддержка и ваше внимание для меня бесценны!

Чемпион Европы — 2020 в мужском одиночном катании российский фигурист Дмитрий Алиев поблагодарил заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за посещение его тренировки и ценные советы.

Алиев занимается в группе Евгения Рукавицына, тренировку которой Тарасова посетила в Санкт-Петербурге.

«Татьяна Анатольевна, большое спасибо за ваш приезд. Я рад, что я имел возможность показать вам свои программы и получить вновь от вас совет! Мы ждём вас снова и всегда рады. Ваша поддержка и ваше внимание для меня бесценны!» — написал Алиев.

Фото: Личный архив Дмитрия Алиева

Ранее Тарасова побывала на тренировках у Евгения Плющенко, Этери Тутберидзе, Александра Жулина и других.

Напомним, Тарасова поддержала Рукавицына в конфликте с фигуристкой Елизаветой Нугумановой, не поверив в предъявленные спортсменкой обвинения в угрозах и травле со стороны наставника.