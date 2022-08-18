Евгения Медведева войдёт в состав жюри проекта «Новые танцы» на ТНТ

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева войдёт в состав жюри танцевального проекта «Новые танцы» на ТНТ. Об этом сообщает tvmag.ru со ссылкой на телеканал.

Отметим, что съёмки шоу уже стартовали. Судить танцевальные баттлы, помимо Медведевой, будут хореографы Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Екатерина Решетникова, Владимир Варнава. Ведущей проекта вновь станет двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Ляйсан Утяшева.

Напомним, 22-летняя Медведева пропустила последние два сезона, однако официального объявления о завершении карьеры от неё не было. После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева, ставшая серебряным призёром, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.