Дизайнер Куклычёва: тренд на минимализм задан, и он идёт по нарастающей

Дизайнер Алёна Куклычёва выразила мнение, что в спорте задан тренд на минимализм и он с каждым днём идёт по нарастающей.



«Мне близко фигурное катание именно тем, что костюмы в нём более минималистичные — они не перегружены, они не такие вычурные. Это чисто лично моему вкусу более близко. Но мы, конечно, делаем любой запрос.



Если обратиться к понятию «минимализм», что это вообще такое? Это простой, элегантный стиль, выдержанный, предполагающий лаконичность и простые линии. Он не предполагает никакой перегруженности, в том числе и в цветовых решениях — не должно быть какой-то радуги.



Стилей на самом деле очень много, и если взять стиль минимализм в спорте именно, то тут, конечно, дело вкуса. Но тренд на этот стиль, я думаю, задан и идёт по нарастающей. Не знаю, с чем это связано. Может быть, потому что мода циклична; может быть, с небольшой усталостью от этой детализации и перегруженности костюма; может быть, это связано ещё, скажем так, с возрастом. Я имею в виду, что спортсменки повзрослее всё-таки выбирают более минималистичные дизайны. А те, кто помладше, наоборот. Но у них и композиции могут быть более весёленькие. Детям выбирают всегда поярче, попестрее, более блестящие костюмы. Но в художественной гимнастике, я думаю, камни рулят.



Мне кажется, каждая вторая заказчица задаёт вопрос, сколько будет камней, сколько за эту цену. На минимализм есть запросы, но они единичные. У меня минималистичных костюмов за всё время, наверное, десяток. Но это не как правило.



В фигурном катании, я скажу, больше рулит минимализм, особенно у взрослых. Когда я сталкиваюсь со взрослыми фигуристками, они порой даже дают мне запрет на камни. «Мне не нужны камни на юбку», «мне не нужны крупные камни» — такие запросы. Но это мой опыт», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.