Дизайнер Куклычёва рассказала, как можно создать запоминающийся костюм без обилия страз

Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, что запоминающийся костюм без обилия страз можно создать мастерством дизайна.

«Как создать запоминающийся наряд для фигуристки или гимнастки без обилия камней, блёсток и пайеток? Мастерством дизайнера. Я вам скажу, что хороший дизайнер — ему дай набор материалов, скажи: «Сделай, пожалуйста, что-нибудь стоящее», — и он сделает, я вас уверяю. Стразы — далеко не главная составляющая. Можно вычурно сделать костюм, можно минималистично, и всё будет выглядеть прилично, достаточно цепляюще, потому что костюм дополняет спортсмена и костюм оживает. Главное, чтобы он соответствовал и внутреннему миру спортсмена, его движениям, композиции. Я думаю, что можно просто из ткани сделать очень даже — только дайте хотя бы краски или несколько фактур ткани (смеётся). Без страз можно сделать на цвете «вау», можно на фактуре. Если мне в какой-то момент скажут, что страз нет вообще, — это не проблема. Я думаю, что для профессионалов, не только для меня, это проблемой не будет», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.