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Дизайнер Куклычёва рассказала, как можно создать запоминающийся костюм без обилия страз

Дизайнер Куклычёва рассказала, как можно создать запоминающийся костюм без обилия страз
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Дизайнер Алёна Куклычёва рассказала, что запоминающийся костюм без обилия страз можно создать мастерством дизайна.

«Как создать запоминающийся наряд для фигуристки или гимнастки без обилия камней, блёсток и пайеток? Мастерством дизайнера. Я вам скажу, что хороший дизайнер — ему дай набор материалов, скажи: «Сделай, пожалуйста, что-нибудь стоящее», — и он сделает, я вас уверяю. Стразы — далеко не главная составляющая. Можно вычурно сделать костюм, можно минималистично, и всё будет выглядеть прилично, достаточно цепляюще, потому что костюм дополняет спортсмена и костюм оживает. Главное, чтобы он соответствовал и внутреннему миру спортсмена, его движениям, композиции. Я думаю, что можно просто из ткани сделать очень даже — только дайте хотя бы краски или несколько фактур ткани (смеётся). Без страз можно сделать на цвете «вау», можно на фактуре. Если мне в какой-то момент скажут, что страз нет вообще, — это не проблема. Я думаю, что для профессионалов, не только для меня, это проблемой не будет», — сказала Куклычёва в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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