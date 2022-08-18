Косторная поддержала Щербакову после операции, Анна ответила

Чемпионка Европы – 2020 Алёна Косторная поддержала обладательницу золотой медали Олимпиады-2022 в женском одиночном катании Анну Щербакову, которая успешно перенесла операцию на колене.

Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска. Операция прошла в Германии. Как сообщила Анна, это старая травма.

«Как говорят, вместе до конца. Ты сильная, ты справишься со всем», — написала Косторная в соцсетях.

«Спасибо. Теперь твоя очередь», — ответила Щербакова.

В конце августа Косторная также должна перенести операцию по поводу старой травмы бедра.

Фигуристки долгие годы вместе тренировались в группе Этери Тутберидзе. Однако если Щербакова ни разу не покидала «Хрустальный», то Косторная на сезон-2020/2021 уходила в академию Евгения Плющенко, а в марте этого года объявила о переходе в ЦСКА, в группу Елены Буяновой.