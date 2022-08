Стала известна музыка к коротким программам фигуристок юниорской сборной России

В ледовом дворце подмосковной базы в Новогорске юниорки завершили представление коротких программ в рамках контрольных прокатов фигуристов сборной России.

Стали известны музыкальные композиции, под которые поставлены программы юных фигуристок.

Софья Титова: Чардаш — Марко Валенти

Вероника Яметова: False Imposition — Макс Кэмерон

Мария Гордеева: Primavera —Людовико Эйнауди

Анастасия Зинина: Haunted Heart — Кристина Агилера

Елизавета Куликова: саундтрек к сериалу «Академия Амбрелла»

Вероника Жилина: Je Taime — Франсуа Паради

Алина Горбачёва: саундтрек к фильму «Круэлла»

Елизавета Лабутина: Christening — Джеймс Ньютон Говард

Надежда Понтелеенко: Raga’s Dance — Ванесса Мэй

Мария Захарова: I Put A Spell On You — Энни Ленно

Алиса Двоеглазова: Hymme A Lamour — Готье Капюсон

Дарья Садкова: Legato — Ever So Blue

Любовь Рубцова: The Final Time Traveller — Сара Аллейн

Таисия Щербинина: Song For The Little Sparrow — Патрисия Каас