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Российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за Канаду

Российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за Канаду
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Российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады, сообщает BIV со ссылкой на председателя Федерации фигурного катания Канады в Британской Колумбии Теда Бартона. Отмечается, что юниорка находится на стадии смены спортивного гражданства. Запрос на переход 15-летней фигуристки был отправлен Федерацией фигурного катания Канады, в России его должны рассмотреть в декабре 2022 года.

«Запрос на переход был направлен канадской федерацией, и Россия рассмотрит его в декабре. В течение этого переходного периода московский клуб разрешил ей участвовать в неквалификационных соревнованиях», — сказал Бартон.

В 2021 году Ульяна Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022 году заняла 11-е место на юниорском первенстве России.

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