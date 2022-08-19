Российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за Канаду

Российская фигуристка Ульяна Ширяева будет выступать за сборную Канады, сообщает BIV со ссылкой на председателя Федерации фигурного катания Канады в Британской Колумбии Теда Бартона. Отмечается, что юниорка находится на стадии смены спортивного гражданства. Запрос на переход 15-летней фигуристки был отправлен Федерацией фигурного катания Канады, в России его должны рассмотреть в декабре 2022 года.
«Запрос на переход был направлен канадской федерацией, и Россия рассмотрит его в декабре. В течение этого переходного периода московский клуб разрешил ей участвовать в неквалификационных соревнованиях», — сказал Бартон.
В 2021 году Ульяна Ширяева выиграла бронзу среди юниорок на этапе Кубка России, а в 2022 году заняла 11-е место на юниорском первенстве России.
- 19 августа 2022
-
11:56
-
11:33
-
00:53
- 18 августа 2022
-
22:29
-
21:48
-
20:25
-
19:38
-
19:05
-
18:52
-
18:39
-
17:15
-
16:44
-
16:42
-
16:34
-
16:23
-
13:58
- 17 августа 2022
-
21:19
-
21:06
-
20:44
-
19:42
-
18:50
-
11:50
-
10:19
-
09:23
- 16 августа 2022
-
22:28
-
22:18
-
20:21
-
20:05
-
19:24
-
18:56
-
18:31
-
18:24
-
18:15
-
17:25
-
16:38