Бывший тренер Ширяевой оценил перспективы фигуристки после смены гражданства

Алексей Василевский, бывший тренер российской фигуристки Ульяны Ширяевой, рассказал, какими элементами владеет юная спортсменка, и выразил надежду, что у неё всё сложится в выступлениях за другую страну.

«Мы в контакте с Ульяной. Девочка очень хорошая, а как пойдёт работа с канадскими специалистами, время покажет. Очень надеюсь, что всё будет хорошо. Тройной аксель был уже совсем хороший у неё, четверные сальхов и тулуп готовы на 90 процентов», — приводит слова Василевского «РИА Новости Спорт».

Ранее стало известно, что 15-летняя фигуристка готовится сменить спортивное гражданство и будет представлять Канаду. Запрос на переход Ульяны Ширяевой был отправлен Федерацией фигурного катания Канады, в России его должны рассмотреть в декабре 2022 года.