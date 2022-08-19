Кристина Астахова рассказала о новой работе тренером юных фигуристов в команде Тутберидзе

Российская фигуристка Кристина Астахова, завершившая спортивную карьеру в 21 год, рассказала, что стала тренером юных фигуристов в команде Этери Тутберидзе.
«В «Хрустальном» я тренировалась с момента его открытия, когда мне всего пять-шесть лет было. А сейчас я снова на этом льду, теперь уже как тренер группы. Всё только начинается, буду работать с малышами в оздоровительной группе. Основное направление моей работы − это хореография, я обучаю скольжению, занимаюсь постановками программ. Хотя, казалось бы, я парница, но с прыжками сейчас мало завязана, намучилась с ними в своё время, но они мне всё-таки дались, и в этом есть серьёзный вклад Этери Георгиевны.
Когда мы с моим первым партнёром Никитой Бочковым начинали у Сергея Доброскокова, у меня была возможность поработать с Этери Георгиевной над прыжками. Я в пару встала в девять лет, и у меня к тому моменту были только двойные прыжки − ни дупля, ни тройных. Этери Георгиевна очень помогла мне тогда, и большое ей спасибо за ту работу», − приводит слова Астаховой ТАСС.
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