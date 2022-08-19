«Сестра лапши. Мне нравится». Чемпионка ОИ Дюамель поддержала обвинения в адрес Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года, канадская фигуристка Меган Дюамель поддержала обвинения в адрес заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, написав под одним из постов в социальной сети резкий комментарий.



Ранее другая канадская фигуристка Кейтлин Уивер на своей странице в соцсетях обвинила Тутберидзе в жестоком обращении с ученицами. Это произошло после того, как одна из воспитанниц Этери, россиянка Алёна Косторная, призналась, что в течение года тренировалась в группе с травмой ноги. Уивер назвала Тутберидзе «сестрой лапши». Такое прозвище она получила от китайских фанатов из-за формы и цвета волос.



«Сестра лапши». Такого я ещё не слышала. Мне нравится», — написала Дюамель в комментариях под публикацией Уивер.