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«Сестра лапши. Мне нравится». Чемпионка ОИ Дюамель поддержала обвинения в адрес Тутберидзе

«Сестра лапши. Мне нравится». Чемпионка ОИ Дюамель поддержала обвинения в адрес Тутберидзе
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Олимпийская чемпионка 2018 года, канадская фигуристка Меган Дюамель поддержала обвинения в адрес заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, написав под одним из постов в социальной сети резкий комментарий.

Ранее другая канадская фигуристка Кейтлин Уивер на своей странице в соцсетях обвинила Тутберидзе в жестоком обращении с ученицами. Это произошло после того, как одна из воспитанниц Этери, россиянка Алёна Косторная, призналась, что в течение года тренировалась в группе с травмой ноги. Уивер назвала Тутберидзе «сестрой лапши». Такое прозвище она получила от китайских фанатов из-за формы и цвета волос.

«Сестра лапши». Такого я ещё не слышала. Мне нравится», — написала Дюамель в комментариях под публикацией Уивер.

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