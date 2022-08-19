Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих мечтах и творческих планах. Напомним, она пропустила последние два сезона, однако официального объявления о завершении карьеры от неё не было.
«У меня понятие мечты и цели очень разделимы между собой. То, о чём многие мечтают, я называю целями. Мечты могут быть о чём-то высоком, что от меня не зависит, например, о неземной любви. Это то, что нельзя купить за деньги. Я мечтаю о том, чтобы все мои близкие были здоровы, чтобы все были рядом, особенно в такое сложное время.
Многие мои друзья разъехались по разным странам, и я очень хочу, чтобы мы в скором времени собрались все вместе и всё было хорошо. Сидеть, обниматься и как раньше общаться. А цели у меня глобальные и их очень много. Не буду пока раскрывать их, потому что они сейчас на стадии переговоров и планов», — сказала Медведева в интервью телеграм-каналу Madame Shipilova.
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