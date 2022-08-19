Вайцеховская: сумеет ли Щербакова вернуться в соревновательный режим — вопрос открытый

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская объяснила, почему считает, что «олимпийское» поколение российских одиночниц может плавно перейти в разряд второго эшелона, на примере фигуристки Анны Щербаковой.



«Начнём с верхушки олимпийского пьедестала. С Анны Щербаковой, которую на неделе прооперировали в Германии.



Из консультации с одним из ведущих отечественных спортивных хирургов, профессором Архиповым, вынесла следующее:

Разрыв большого рога мениска — травма неприятная, но в ней есть определённые плюсы для спортивного будущего, если можно так сказать. В отличие от повреждений боковых менисков, где фактически отсутствуют кровеносные сосуды, большой рог сшивают, и он срастается. Период рубцевания — шесть недель, но есть нюанс. Для того чтобы рубцовая ткань превратилась в сухожильную и держала нагрузку, период восстановления до выхода на лёд и возобновления тренировок должен составить от трёх до четырёх месяцев.



Если иметь виды на продолжение спортивной карьеры, лечиться нужно основательно. Травма эта, как правило, возникает от хронических режущих нагрузок (например, скручивания в суставе), в случае с Щербаковой не исключено, что это следствие преротейшенов и недокрутов. То есть даже после успешной операции негативное воздействие на сустав никуда не уйдёт: в этом плане чудес в спорте не бывает.



Сумеет ли олимпийская чемпионка вернуться в соревновательный режим, пропустив сезон — вопрос открытый», — написала Елена Вайцеховская в телеграм-канале.